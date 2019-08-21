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РИА Новости

WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию

15:11 21.08.2019 (обновлено: 17:21 21.08.2019)
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© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern UniversityРеконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern University
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников издания, эта сумма определена на основе субсидий, которые Копенгаген выплачивает автономии каждый год. Кроме того, обсуждалась возможность выделить Дании крупную сумму единовременно.
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На прошлой неделе СМИ сообщили, что Трамп хочет купить крупнейший в мире остров, который входит в состав Дании с правами широкой автономии. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике.
Сам президент подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически".
В гренландском МИД заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи", датских политиков планы Трампа возмутили, а премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента абсурдной.
После этого Трамп отложил встречу с Фредериксен, которая должна была состояться в начале сентября. В датском МИД это расценили как неуважение к королеве, пригласившей президента США в страну.
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Обсудить 126
Метте ФредериксенДональд ТрампМИД Дании‎Государственный департамент СШАДанияСШАВ мире
Популярные комментарии
Всего 600 миллионов за форпост в Арктике , с несметными запасами ископаемых и стратегическим расположением обеспечивающим контроль над этим регионом ,Дональд жжёт.
21 августа, 15:28
ИСИван Семёнов
896120181
неа, не всего 600 миллионов. А "ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов", что слегка отличается.
21 августа, 17:01
AZAlex Z
162561009
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