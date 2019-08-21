WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, эта сумма определена на основе субсидий, которые Копенгаген выплачивает автономии каждый год. Кроме того, обсуждалась возможность выделить Дании крупную сумму единовременно.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Трамп хочет купить крупнейший в мире остров, который входит в состав Дании с правами широкой автономии. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике.

Сам президент подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически".

В гренландском МИД заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи", датских политиков планы Трампа возмутили, а премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента абсурдной.