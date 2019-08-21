Киев в среду оказался не готов обсудить обмен пленными, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Власти ДНР практически завершили юридические формальности, необходимые для новой передачи Киеву пленных украинских силовиков, однако Киев в среду оказался не готов обсуждать этот процесс, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

В среду в Минске началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Ранее Морозова неоднократно заявляла, что прекращение уголовных дел и уголовного преследования лиц, предназначенных для обмена пленными между ДНР и Киевом, это важная часть данного процесса.

"Донецкая народная республики практически завершила процессуальную очистку удерживаемых лиц", - заявила она журналистам.

Морозова добавила, что обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фришу с просьбой доложить на заседании трехсторонней контактной группы о выполнении республикой взятых на себя обязательств и готовности к осуществлению обмена.