Киев в среду оказался не готов обсудить обмен пленными, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Власти ДНР практически завершили юридические формальности, необходимые для новой передачи Киеву пленных украинских силовиков, однако Киев в среду оказался не готов обсуждать этот процесс, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
В среду в Минске началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Ранее Морозова неоднократно заявляла, что прекращение уголовных дел и уголовного преследования лиц, предназначенных для обмена пленными между ДНР и Киевом, это важная часть данного процесса.
"Донецкая народная республики практически завершила процессуальную очистку удерживаемых лиц", - заявила она журналистам.
Морозова добавила, что обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фришу с просьбой доложить на заседании трехсторонней контактной группы о выполнении республикой взятых на себя обязательств и готовности к осуществлению обмена.
Кроме того, она отметила, что в ходе заседания гуманитарной подгруппы на встрече в Минске в среду от Киева присутствовал временно назначенный полномочный представитель, который был не подготовлен к проведению заседания группы, в связи с чем не смог предоставить необходимую информацию о стадии подготовки к обмену.