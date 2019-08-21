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РИА Новости

Киев в среду оказался не готов обсудить обмен пленными, заявили в ДНР

15:07 21.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Власти ДНР практически завершили юридические формальности, необходимые для новой передачи Киеву пленных украинских силовиков, однако Киев в среду оказался не готов обсуждать этот процесс, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
В среду в Минске началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Ранее Морозова неоднократно заявляла, что прекращение уголовных дел и уголовного преследования лиц, предназначенных для обмена пленными между ДНР и Киевом, это важная часть данного процесса.
"Донецкая народная республики практически завершила процессуальную очистку удерживаемых лиц", - заявила она журналистам.
Морозова добавила, что обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фришу с просьбой доложить на заседании трехсторонней контактной группы о выполнении республикой взятых на себя обязательств и готовности к осуществлению обмена.
И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
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Кроме того, она отметила, что в ходе заседания гуманитарной подгруппы на встрече в Минске в среду от Киева присутствовал временно назначенный полномочный представитель, который был не подготовлен к проведению заседания группы, в связи с чем не смог предоставить необходимую информацию о стадии подготовки к обмену.
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Ситуация в ДНР и ЛНРТони ФришДНРОБСЕДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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