Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:12Z
https://ria.ru/20190821/1557744940.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152047/86/1520478640_0:306:3264:2142_1036x0_80_0_0_cde605a6c77f4dc42f633767cf348503.jpg
РИА Новости

Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища

15:03 21.08.2019 (обновлено: 17:12 21.08.2019)
6523
CC BY 2.0 / Isaxen / Urquhart Castle & Loch NessРазвалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
Развалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
CC BY 2.0 / Isaxen / Urquhart Castle & Loch Ness
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международная команда ученых, более года исследовавшая шотландское озеро Лох-Несс, чтобы подтвердить или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси, сообщит о результатах своей работы в начале сентября, пишет газета Otago Daily Times.
Экспедиция, которую возглавлял Нил Джемелл, профессор новозеландского университета Отаго, приступила к работе в июне 2018 года.
Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Ранее Джеммел пояснял, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК – в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Все образцы были секвенированы, образовавшиеся 500 миллионов последовательностей проходят сравнение с базой данных всех известных биологических видов.
Как отмечает издание, ранее существовало несколько теорий, объясняющих многочисленные сообщения о случаях наблюдения Несси. "Наше исследование в принципе исключает большинство гипотез, однако одна из них остается правдоподобной", - заявил Джеммел.
Замок Уркхарт на озере Лох-Несс в Шотландии
25 августа 2018, 23:58РИА Новости
Несси возвращается: в Шотландии вновь увидели Лох-Несское чудовище
Ожидается, что итоги исследования будут объявлены 5 сентября на пресс-конференции ученого в Лох-несском выставочном центре на западном берегу озера.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
Озеро Лох-Несс. Архивное фото
14 апреля 2016, 01:29РИА Новости
Робот нашел останки "чудовища" на дне озера Лох-НессИсследователи обнаружили на дне шотландского озера останки чудовища, да не того. Найденный "монстр" был изготовлен в 1960-х для съемок фильма "Частная жизнь Шерлока Холмса".
251310017
Обсудить 3
ШотландияРИА Наука
Рекомендуем
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
РИА
Новости
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
Ученые объяснили пользу отказа от курения
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Улитки помогают ученым раскрыть тайну работы мозга
Диета для памяти. В России раскроют главный секрет работы мозга
Тяжелое пробуждение
Ученые раскрыли смертельно опасные последствия недосыпа
Демонстрация умной колонки Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса в фирменном магазине Яндекс в Москве
Голосовые помощники жалуются на грубость людей, показал опрос
Некоторые из костей нового вида динозавров, представленные в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья
Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Лента новостейМолния