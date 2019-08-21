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РИА Новости

Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась

15:20 21.08.2019 (обновлено: 15:56 21.08.2019)
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© Фото : страница @jessiica_george в TwitterФото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
© Фото : страница @jessiica_george в Twitter
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В нью-йоркском метро девушка устроила селфи-фотосессию в вагоне поезда и покорила пользователей твиттера.
Один из присутствовавших при этом пассажиров по имени Бен Яр тайком снял молодую женщину на видео и выложил в микроблоге. На записи девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках поставила смартфон на сиденье в вагоне метро и начала всячески позировать перед камерой. В это время за ней внимательно наблюдали сидевшие вокруг пассажиры. Публикация на данный момент собрала более 230 тысячи лайков.
Позже сама героиня видео Джессика Джордж выложила получившиеся фотографии и прикрепила к посту ссылку на видео Бена Яра с подписью "Спасибо, сэр". После этого количество ее подписчиков достигло 28 тысяч человек.
В комментариях к видео многие поразились смелости пассажирки и ее уверенности в себе, и признались, что хотели бы быть такими же раскрепощенными.
Кому-то из пользователей не понравилось поведение девушки и они обвинили ее в нарциссизме. Были и те, кто отметил, что героиня видео ради селфи не побрезговала прикасаться к лицу и волосам после того, как хваталась руками за сидение в вагоне.
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МетроселфиНью-Йорк (город)СШАВ мире
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На большее ума не хватает.
21 августа, 15:23
Арсений Понфилекно
2601002
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