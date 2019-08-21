Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В нью-йоркском метро девушка устроила селфи-фотосессию в вагоне поезда и покорила пользователей твиттера.

Один из присутствовавших при этом пассажиров по имени Бен Яр тайком снял молодую женщину на видео и выложил в микроблоге. На записи девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках поставила смартфон на сиденье в вагоне метро и начала всячески позировать перед камерой. В это время за ней внимательно наблюдали сидевшие вокруг пассажиры. Публикация на данный момент собрала более 230 тысячи лайков.

Позже сама героиня видео Джессика Джордж выложила получившиеся фотографии и прикрепила к посту ссылку на видео Бена Яра с подписью "Спасибо, сэр". После этого количество ее подписчиков достигло 28 тысяч человек.

В комментариях к видео многие поразились смелости пассажирки и ее уверенности в себе, и признались, что хотели бы быть такими же раскрепощенными.