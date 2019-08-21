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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена "Яблока" по делу о массовых беспорядках

14:55 21.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктивист партии "Яблоко" Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
Активист партии Яблоко Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказала судья. Таким образом, Костенок, который, по версии следствия, кинул два пластиковых стакана в сторону ОМОНа, останется под стражей до 11 октября.
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Адвокат Гаджи Алиев просил облегчить меру пресечения Костенку, с ним согласилась прокурор. "Считаю, что мера пресечения будет отвечать интересам как следствия, так и обвиняемого. Поэтому я поддерживаю в этой части защиту обвиняемого и прошу постановление Басманного суда Москвы изменить, избрать обвиняемому домашний арест", — сказала представитель Генпрокуратуры.
Молодому человеку за участие в массовых беспорядках грозит от трех до восьми лет колонии. Накануне его адвокат Константин Кузьмин заявлял, что Костенок признает вину и раскаивается, это подтвердилось и во время слушания в суде.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Гаджи АлиевЯблокоГенеральная прокуратура РФМосковский городской судМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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