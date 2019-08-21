Мосгорсуд оставил в СИЗО члена "Яблока" по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказала судья. Таким образом, Костенок, который, по версии следствия, кинул два пластиковых стакана в сторону ОМОНа, останется под стражей до 11 октября.

Адвокат Гаджи Алиев просил облегчить меру пресечения Костенку, с ним согласилась прокурор. "Считаю, что мера пресечения будет отвечать интересам как следствия, так и обвиняемого. Поэтому я поддерживаю в этой части защиту обвиняемого и прошу постановление Басманного суда Москвы изменить, избрать обвиняемому домашний арест", — сказала представитель Генпрокуратуры.

Молодому человеку за участие в массовых беспорядках грозит от трех до восьми лет колонии. Накануне его адвокат Константин Кузьмин заявлял, что Костенок признает вину и раскаивается, это подтвердилось и во время слушания в суде.