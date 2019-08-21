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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии потушили свыше 200 лесных пожаров

14:52 21.08.2019 (обновлено: 15:34 21.08.2019)
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 21 авг - РИА Новости. Свыше 200 лесных пожаров на площади более восьми тысяч гектаров потушили в Якутии с начала пожароопасного сезона, глава региона Айсен Николаев поручил усилить работы по тушению в северных районах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В среду глава Якутии провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Он отметил положительные моменты в работе служб по охране лесов.
"С начала пожароопасного периода в республике потушено 217 лесных пожаров на площади более восьми тысяч гектаров. Оперативность тушения в течение первых суток составила свыше 30%, что соответствует нормативным показателям для территории региона", - говорится в сообщении.
Николаев выразил благодарность работникам федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" за оказанную Якутии помощь в борьбе с огнем, органам местного самоуправления и всем тем людям, которые на местах тушат лесные пожары.
По его словам, несмотря на улучшение обстановки в заречной, южной и Вилюйской группе улусов, на севере республики ситуация остается еще весьма напряженной.
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"Основной задачей сегодня является переброска сил и средств по тушению лесных пожаров в северные территории республики. Это Верхоянский, Среднеколымский, Абыйский, Жиганский, Оленекский районы… необходимо усилить пожарные группировки, в том числе, если нужно, дополнительными силами федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана", - дал указание Николаев.
Также глава региона поручил министру экологии, природопользования и лесного хозяйства республики держать на контроле вопрос выплат как местным жителям, так и всем службам и авиакомпаниям, работавшим на тушении лесных пожаров.
"Все средства, которые были выделены республике из федерального бюджета на тушение лесных пожаров, должны быть освоены полностью и по целевому назначению", - сказал он.
По оперативным данным, на территории 15 районов республики в зонах обслуживания и контроля действует 93 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 699 тысяч гектаров, площадь активного горения - 7707 гектаров.
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