Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:12Z
https://ria.ru/20190821/1557744190.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/76995/52/769955213_0:255:3276:2098_1036x0_80_0_0_c9c4420c05493912f80617750d5cdb56.jpg
РИА Новости

В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7

14:46 21.08.2019 (обновлено: 17:12 21.08.2019)
16506
© AP Photo / Michael SohnШтеффен Зайберт
Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
Штеффен Зайберт. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Россия может вернуться в G7 в случае устранения причин, по которым произошло исключение, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Зайберт.
"Вы знаете о сегодняшнем положении, обе ситуации (в Крыму и Донбассе – ред.) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос РИА Новости.
Город Киев
Вчера, 11:44РИА Новости
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Он добавил, что в Берлине "приняли к сведению, что президент США хочет поднять эту тему в Биаррице, там состоится обсуждение".
Президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице, сообщила ранее репортер телеканала CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источник.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 09:14РИА Новости
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
13104532271
Обсудить 26
Штефен ЗайбертG7ГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Смешные такие! Как они любят все развернуть под себя)))Условие они поставили)))) Нет. Это мы условие поставили. Хотите поменять штанишки в своем G7, тогда соблюдайте уважение к России!!! Вот и все условия!
21 августа, 14:59
Руслан Мурадов
7020004
Да, России это не нужно. Какие-то проблемы с восприятием, им говорят, что России это не нужно, они ставят какие-то условия.
21 августа, 14:56
ТЧТатьяна Чувилова
6000003
Рекомендуем
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
Лента
новостей
Здание Генеральной прокуратуры РФ
В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег нашли при обысках у Черкалина
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Лента новостейМолния