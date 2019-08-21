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РИА Новости

Власти работают с лидерами национальных общин по делу о стрельбе на Кубани

14:45 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Власти работают с лидерами национальных общин по делу о ночной перестрелке в Краснодаре, в результате которой погиб 27-летний уроженец Дагестана, сообщает администрация города.
По данным регионального СУСК, неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов, минимум две пули попали в 27-летнего мужчину, который скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, и убийства.
"Самое важное — как можно быстрее найти виновных. И не допустить развития конфликта. Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании", — приводит пресс-служба слова главы города Евгения Первышова.
По данным местных властей, погибший оказался уроженцем Дагестана, проживавшим в Краснодаре. Пресс-служба горадминистрации со ссылкой на первого вице-мэра Виталия Косенко сообщила, что следственные органы располагают информацией о подозреваемых, несколько человек уже задержаны.
Сотрудник полиции в пригороде Парижа
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