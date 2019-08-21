Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР

КИРОВКСКОЕ (Донецкая область), 21 авг - РИА Новости. Заявления властей Украины о желании наладить диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса являются лишь политическими декларациями, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе посещения шахты "Комсомолец Донбасса".

Глава ДНР прибыл на угледобывающее предприятие совместно с депутатами Государственной думы РФ Андреем Козенко и Сергеем Вострецовым. В ходе общения с депутатами Пушилин рассказал о сложившейся экономической ситуации в отношениях с Киевом.

"Потребности в угле есть, но у них (в Киеве - ред.) на разном уровне запрет на любую экономическую деятельность", - сказал Пушилин.