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РИА Новости

Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР

14:42 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
КИРОВКСКОЕ (Донецкая область), 21 авг - РИА Новости. Заявления властей Украины о желании наладить диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса являются лишь политическими декларациями, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе посещения шахты "Комсомолец Донбасса".
Глава ДНР прибыл на угледобывающее предприятие совместно с депутатами Государственной думы РФ Андреем Козенко и Сергеем Вострецовым. В ходе общения с депутатами Пушилин рассказал о сложившейся экономической ситуации в отношениях с Киевом.
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"Потребности в угле есть, но у них (в Киеве - ред.) на разном уровне запрет на любую экономическую деятельность", - сказал Пушилин.
На уточненующий вопрос Вострецова о заявлениях Киева по налаживанию контактов с ДНР и ЛНР Пушилин ответил, что "это только политические заявления, не больше, и то в определенный период".
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Андрей КозенкоЛНРДНРДонбассДенис ПушилинСергей ВострецовУкраинаВ мире
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