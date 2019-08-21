Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР

КИРОВКСКОЕ (Донецкая область), 21 авг - РИА Новости. Заявления властей Украины о желании наладить диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса являются лишь политическими декларациями, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе посещения шахты "Комсомолец Донбасса".
Глава ДНР прибыл на угледобывающее предприятие совместно с депутатами Государственной думы РФ Андреем Козенко и Сергеем Вострецовым. В ходе общения с депутатами Пушилин рассказал о сложившейся экономической ситуации в отношениях с Киевом.
"Потребности в угле есть, но у них (в Киеве - ред.) на разном уровне запрет на любую экономическую деятельность", - сказал Пушилин.
На уточненующий вопрос Вострецова о заявлениях Киева по налаживанию контактов с ДНР и ЛНР Пушилин ответил, что "это только политические заявления, не больше, и то в определенный период".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru