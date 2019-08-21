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РИА Новости

Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео

14:42 21.08.2019 (обновлено: 15:52 21.08.2019)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Очевидец снял на видео крушение вертолета с двумя россиянами на борту в Греции. Ролик опубликовал портал Newsbomb.
На записи слышен звук удара, затем появляется дым, после чего летательный аппарат падает в воду.
Трагедия произошла в Сароническом заливе накануне. Вертолет с тремя людьми на борту задел провода линии электропередачи и разбился рядом с островом Порос. В результате инцидента погибли пилот Никос Каристинос из Греции и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин.
Вертолет Agusta A109 принадлежал компании I fly. Он вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров.
Причины трагедии устанавливаются. После инцидента остров Порос остался без электроснабжения.
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