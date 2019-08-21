Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Очевидец снял на видео крушение вертолета с двумя россиянами на борту в Греции. Ролик опубликовал портал Очевидец снял на видео крушение вертолета с двумя россиянами на борту в Греции. Ролик опубликовал портал Newsbomb.

На записи слышен звук удара, затем появляется дым, после чего летательный аппарат падает в воду.

Трагедия произошла в Сароническом заливе накануне. Вертолет с тремя людьми на борту задел провода линии электропередачи и разбился рядом с островом Порос. В результате инцидента погибли пилот Никос Каристинос из Греции и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин.

Вертолет Agusta A109 принадлежал компании I fly. Он вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров.