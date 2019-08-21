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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег нашли при обысках у Черкалина

14:41 21.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. При обысках у экс-начальника второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина были обнаружены 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
В иск об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина на 6,3 миллиарда рублей, поданный Генпрокуратурой, включены пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, два автомобиля, а также 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов США и восемь миллионов евро.
Деньги, уточняет ГП РФ, были обнаружены "в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина".
Здание ФСБ
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При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 миллионов рублей, отметили в ведомстве; на часть незаконно полученных денег полковник приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких.
Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
Взятка. Архивное фото.
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Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
985157184
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Кирилл ЧеркалинСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФФСБ РФРоссияПроисшествия
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