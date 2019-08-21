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РИА Новости

Пресс-конференция Путина и президента Финляндии. Прямая трансляция

18:12 21.08.2019 (обновлено: 18:13 21.08.2019)
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Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию по итогам переговоров, которые прошли в Хельсинки.
Последний раз они встречались в апреле в Петербурге на международном форуме "Арктика – территория диалога".
Как ранее заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты обсудят двустороннее сотрудничество и восстановление диалога между Москвой и Брюсселем.
В свою очередь, Ниинисте отмечал, что острых вопросов в двусторонних отношениях нет, но он хочет поговорить с Путиным о ситуации на Украине.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРоссияВ миреПолитика
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