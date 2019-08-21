Пресс-конференция Путина и президента Финляндии. Прямая трансляция

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте проводят пресс-конференцию по итогам переговоров, которые прошли в Хельсинки.

Последний раз они встречались в апреле в Петербурге на международном форуме "Арктика – территория диалога".

Как ранее заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты обсудят двустороннее сотрудничество и восстановление диалога между Москвой и Брюсселем.