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РИА Новости

Минздрав хочет снять возрастные ограничения по программе "Земский доктор"

14:41 21.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения подготовило проект о снятии возрастных ограничений по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли бы получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - 1 миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей.
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"Проект постановления вносит изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек", в части снятия возрастных ограничений для участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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