Минздрав хочет снять возрастные ограничения по программе "Земский доктор"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения подготовило проект о снятии возрастных ограничений по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли бы получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - 1 миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей.