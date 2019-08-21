Мединский выразил соболезнования в связи с гибелью мецената Абрамова

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал погибшего основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова глубоким человеком, которому удалось создать один из лучших музеев православного искусства в мире.

Ранее бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.

"Глубокий, искренний человек, он создал один из лучших музеев православного искусства в мире. Мои искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", - написал Мединский в своем Twitter

Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.