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РИА Новости
Культура

Прощание с актрисой Александрой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой

14:39 21.08.2019 (обновлено: 16:23 21.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Александра Назарова
Актриса Александра Назарова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Александра Назарова . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой пройдет на новой сцене Театра имени Ермоловой, сообщили РИА Новости в дирекции театра.
Александра Назарова скончалась во вторник на 80-м году жизни.
"Прощание будет у нас на новой сцене в субботу", - сказала представительница дирекции театра, добавив, что время начала церемонии станет известно позже.
Она отметила также, что вопрос о кладбище, на котором похоронят актрису, пока не решен: театр запрашивает руководство Троекуровского, но решения еще нет.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Многим Назарова известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
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КультураАлександра Назарова (актриса)Московский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойМоскваРоссия
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