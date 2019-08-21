Прощание с актрисой Александрой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой пройдет на новой сцене Театра имени Ермоловой, сообщили РИА Новости в дирекции театра.

Александра Назарова скончалась во вторник на 80-м году жизни.

"Прощание будет у нас на новой сцене в субботу", - сказала представительница дирекции театра, добавив, что время начала церемонии станет известно позже.

Она отметила также, что вопрос о кладбище, на котором похоронят актрису, пока не решен: театр запрашивает руководство Троекуровского, но решения еще нет.