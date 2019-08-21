Члены суверенного совета Судана принесли присягу

ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Девять кандидатов от Переходного военного совета и оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены" принесли в среду присягу в качестве членов Суверенного совета страны, сообщает корреспондент РИА Новости.

За несколько часов до этого присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны принес глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Присягу члены совета принесли перед руководителем Суверенного совета и главой Верховного суда страны.

Один из кандидатов в члены совета не присутствовал на церемонии приведения к присяге, так как не успел прибыть на нее из-за рубежа.

Во вторник правящий в настоящий момент страной Переходный военный совет издал указ о формировании Суверенного совета Судана, который насчитывает 11 человек.

Ожидается, что в ближайшие часы Переходный военный совет объявит о своем роспуске.

Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.

Руководить Суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.