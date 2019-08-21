Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T14:54Z
https://ria.ru/20190821/1557743594.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155267/43/1552674394_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ec2866530f026394ac3763cd225e528a.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Члены суверенного совета Судана принесли присягу

14:36 21.08.2019 (обновлено: 14:54 21.08.2019)
107
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Девять кандидатов от Переходного военного совета и оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены" принесли в среду присягу в качестве членов Суверенного совета страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
За несколько часов до этого присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны принес глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
19 августа, 12:11Ситуация в Судане
Консолидировать Судан могут только военные, считает эксперт
Присягу члены совета принесли перед руководителем Суверенного совета и главой Верховного суда страны.
Один из кандидатов в члены совета не присутствовал на церемонии приведения к присяге, так как не успел прибыть на нее из-за рубежа.
Во вторник правящий в настоящий момент страной Переходный военный совет издал указ о формировании Суверенного совета Судана, который насчитывает 11 человек.
Ожидается, что в ближайшие часы Переходный военный совет объявит о своем роспуске.
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
17 августа, 22:06РИА Новости
Лидер военного совета Судана станет главой высшего органа власти
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
Руководить Суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в минувшую субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
Митинг в Хартуме
15 июля, 01:43Ситуация в Судане
Военный совет Судана потребовал отменить решение о разблокировке интернета
100000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Приведенный к присяге Суверенный совет Судана проводит первое заседание
РИА
Новости
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Глава военного совета Судана принес присягу руководителя суверенного совета
Капитан танкера Теметерон Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Моряк рассказал об издевательствах над заключенными в ливийской тюрьме
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Роухани заявил, что терпение Ирана в ситуации с СВПД не безгранично
Полицейские в центре Стокгольма
В Стокгольме после визита Зарифа на акции протеста пострадали два человека
Йемен
Арабская коалиция сбила беспилотники хуситов в Йемене
Скорая помощь в Турции
Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Венедиктов объяснил снижение явки на тесте онлайн-голосования в Москве
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
В Стокгольме после выступления Зарифа протестующие столкнулись с полицией
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Отпущенный из тюрьмы в Ливии российский моряк обратится в ООН
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе
В ДНР опасаются провокаций силовиков в день независимости Украины
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Мединский выразил соболезнования в связи с гибелью мецената Абрамова
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане вступил в должность новый премьер-министр
Машины припаркованные у здания правительства во время переговоров по урегулированию украинского кризиса в Минске
В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Лента новостейМолния