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РИА Новости

Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке

14:33 21.08.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Состояние пострадавшей в турецком отеле девочки из РФ остается тяжелым, и ее авиаперелет в Россию по-прежнему невозможен, сообщили РИА Новости в страховой компании "Согласие".
"Сотрудники страховой компании "Согласие" оперативно получают сведения о состоянии ребенка, которое остаётся тяжелым. В настоящее время авиаперелет в Россию по-прежнему невозможен", - сказали в компании.
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Ранее генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" турецкого Бодрума.
В пресс-службе "Согласия" отметили, что компания сразу признала случай страховым. "Подобные случаи мы всегда урегулируем в особом порядке и уделяем им повышенное внимание. Лимит по данному полису – 30 тысяч евро. Поскольку ребенок находится в отделении реанимации, постоянное пребывание родителей в палате невозможно", - добавили в компании.
Страховая компания и туроператор организовали проживание родителей в отеле рядом с клиникой. В настоящее время ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь. Сразу после случившегося принимающая сторона отправила в отель гида для помощи туристам, сообщили в "Согласии".
Сотрудники страховщика отслеживают динамику лечения в течение всего времени, которое девочка находится в больнице, отметили в пресс-службе. "После получения разрешения на медицинскую транспортировку наши сотрудники незамедлительно займутся ее организацией, при необходимости – с привлечением российских врачей-реаниматологов. По нашей информации, полиция Турции привлечена к расследованию инцидента", - заявили в пресс-службе страховщика.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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