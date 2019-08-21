Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Состояние пострадавшей в турецком отеле девочки из РФ остается тяжелым, и ее авиаперелет в Россию по-прежнему невозможен, сообщили РИА Новости в страховой компании "Согласие".

"Сотрудники страховой компании "Согласие" оперативно получают сведения о состоянии ребенка, которое остаётся тяжелым. В настоящее время авиаперелет в Россию по-прежнему невозможен", - сказали в компании.

Ранее генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" турецкого Бодрума.

В пресс-службе "Согласия" отметили, что компания сразу признала случай страховым. "Подобные случаи мы всегда урегулируем в особом порядке и уделяем им повышенное внимание. Лимит по данному полису – 30 тысяч евро. Поскольку ребенок находится в отделении реанимации, постоянное пребывание родителей в палате невозможно", - добавили в компании.

Страховая компания и туроператор организовали проживание родителей в отеле рядом с клиникой. В настоящее время ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь. Сразу после случившегося принимающая сторона отправила в отель гида для помощи туристам, сообщили в "Согласии".