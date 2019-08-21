В Крыму нашли склеп со странным погребением

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Признаки ранее не встречавшихся обрядов погребения обнаружены на древнем могильнике Опушки под Симферополем, сообщил профессор Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, руководитель Опушкинской археологической экспедиции Игорь Храпунов.

По его словам, одна из находок сделана на самом раннем участке могильника – позднескифском.

"В этом году открыт склеп совсем другого вида. Каменный склеп, сложенный из рваных камней, плоских плит. Там есть вход, камера погребальная два на четыре метра. Сохранился он неплохо. На всю высоту 1,8 метра кладки. Этот склеп имел крышу каменную, которую ранее поддерживали вкопанные деревянные столбы. Всего там было похоронено боле 130 человек. Они все были преднамеренно сдвинуты в древности, когда странным образом было нарушено положение погребенных, путем разрушения их скелетов. Это новый обряд, который ранее никогда не фиксировался", - сказал Храпунов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, каменные склепы – это скифская традиция, возникшая на этапе перехода скифов к оседлости. Все они были расположены в курганных насыпях.

"Тут совершенно неожиданно склеп оказался на грунтовом могильнике, где никто его не ожидал увидеть", - сказал Храпунов.

Он подчеркнул, что могильник по непонятным пока причинам стал местом захоронения представителей различных культур: скифской, сарматской, предков кавказских алан, германских племен.

"Там были похоронены тысячи человек на протяжении примерно с I по IV века нашей эры. Совершенно непонятно, что привлекало людей разных культур, относящихся к разным этносам, в разное время проникавших на территорию Крыма, в этом, совершенно непримечательном на наш взгляд, холме. Это до сих пор непонятно", - подчеркнул археолог.

Кроме того, по его словам, на могильнике обнаружено более 50 однотипных могил ездовых лошадей, что является новым явлением в поздней скифской археологии, а также шесть мест, где жгли огромные костры в память об умерших.

"Остатки этих мест позволяют фиксировать обряд, который раньше никогда никто не знал ни в какой из перечисленных культур, имеющих отношение к могильнику. Когда в память об умерших прямо рядом с могилой разводили костер", - сказал археолог.