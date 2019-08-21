В ДНР опасаются провокаций силовиков в день независимости Украины

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов не исключил провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе в период празднования на Украине дня независимости.
День независимости Украины - государственный праздник, который ежегодно отмечается 24 августа с 1992 года.
"Мы не исключаем, что в период проведения на Украине праздничных мероприятий украинские спецслужбы проведут ряд провокаций, направленных на обвинения нас в нарушении перемирия. В результате этих действий оккупантов могут пострадать мирные жители", - сказал в среду журналистам Безсонов.
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Он отметил, что провокации возможны как в пунктах пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, так и в подконтрольных Киеву населенных пунктах.
Ранее в ДНР сообщали о прибытии в Донбасс представителей восьмого полка сил специальных операций, которые были замечены в нейтральной зоне на одном из пунктов пропуска.
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