В Курской области обнаружили очаг АЧС

ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявлен в Курской области, в Конышевском районе объявлен карантин, он охватил девять населенных пунктов, в которых проживают 540 человек, сообщает в среду главное управление МЧС по региону.

Информация о павших от АЧС животных, принадлежавших ООО "АПК-Курск", поступила спасателям в 10.00 мск 20 августа.

"Для подтверждения диагноза на АЧС патматериал направлен в "Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии" города Владимир. В 12.00 (мск) 21 августа от управления ветеринарии Курской области поступил протокол испытаний "Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии", где подтверждается факт обнаружения вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в карантинной пятикилометровой зоне​ находятся девять населенных пунктов, в которых проживают 540 человек.

Администрация Курской области сообщает, что вирус АЧС был обнаружен в свинокомплексе "Беляевский". Ветеринары вместе со специалистами компании принимают меры по недопущению распространения АЧС на территории региона. "Угрожаемые зоны определены. Отчуждение свинопоголовья будет производиться в личных подсобных хозяйствах, входящих в первую угрожаемую зону в радиусе 15 километров от эпизоотического очага", - информируют власти.