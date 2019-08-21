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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Гильдия храмоздателей: основатель Музея русской иконы ушел в расцвете сил

14:26 21.08.2019 (обновлено: 14:59 21.08.2019)
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© Фото : Музей русской иконыОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© Фото : Музей русской иконы
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Гильдии храмоздателей России выразили соболезнования в связи с гибелью основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, отметив, что как реставратор, строитель и собиратель культурных ценностей он успел многое сделать.
Ранее бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.
"Михаил Юрьевич был твердо убежден, что именно иконы, а не известные произведения отечественной живописи сыграли решающую роль в понимании Западом России. Основатель, собиратель, реставратор, строитель – как это важно для современной России и как жаль, что такие люди уходят в расцвете своих сил", - говорится в заявлении Гильдии храмоздателей, объединяющей искусствоведов, священников со светским архитектурным или художественным образованием и меценатов.
"Это подвижник, создал лучший частный музей иконы в мире! Молюсь за упокой его души", - сказал в свою очередь РИА Новости глава экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Вчера, 12:25Религия и мировоззрение
Друг погибшего в Греции главы Музея русской иконы рассказал о его работе
Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.
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