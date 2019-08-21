Гильдия храмоздателей: основатель Музея русской иконы ушел в расцвете сил

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Гильдии храмоздателей России выразили соболезнования в связи с гибелью основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, отметив, что как реставратор, строитель и собиратель культурных ценностей он успел многое сделать.

Ранее бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.

"Михаил Юрьевич был твердо убежден, что именно иконы, а не известные произведения отечественной живописи сыграли решающую роль в понимании Западом России. Основатель, собиратель, реставратор, строитель – как это важно для современной России и как жаль, что такие люди уходят в расцвете своих сил", - говорится в заявлении Гильдии храмоздателей, объединяющей искусствоведов, священников со светским архитектурным или художественным образованием и меценатов.

"Это подвижник, создал лучший частный музей иконы в мире! Молюсь за упокой его души", - сказал в свою очередь РИА Новости глава экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.