Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов

ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал от правительства решить вопрос зависимости страны от нефтяных доходов.
Согласно сообщению, опубликованному на его официальном сайте, Хаменеи на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани и членами правительства заявил, что "ключом к решению существующих (экономических – ред.) проблем" является "избавление от страны зависимости нефтяных доходов".
"Эта старая проблема, в действительности, в итоге пошло во вред развитию страны", - сказал он, назвав "легкий доход" от экспорта нефти "большой бедой".