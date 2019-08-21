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РИА Новости

Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов

14:24 21.08.2019
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал от правительства решить вопрос зависимости страны от нефтяных доходов.
Согласно сообщению, опубликованному на его официальном сайте, Хаменеи на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани и членами правительства заявил, что "ключом к решению существующих (экономических – ред.) проблем" является "избавление от страны зависимости нефтяных доходов".
"Эта старая проблема, в действительности, в итоге пошло во вред развитию страны", - сказал он, назвав "легкий доход" от экспорта нефти "большой бедой".
Президент Ирана Хасан Роухани
Вчера, 14:01РИА Новости
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Хасан РоуханиАли ХаменеиИранВ мире
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