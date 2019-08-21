Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов

Согласно сообщению, опубликованному на его официальном сайте, Хаменеи на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани и членами правительства заявил, что "ключом к решению существующих (экономических – ред.) проблем" является "избавление от страны зависимости нефтяных доходов".