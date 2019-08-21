"Росатом" начал опытную эксплуатацию двухлазерного 3D-принтера

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый российский двухпорошковый двухлазерный принтер для печати трехмерных объектов, дающий значительный выигрыш в производительности по сравнению со своими однолазерными "собратьями", запущен в опытную эксплуатацию на площадке компании "НПО "Центротех" (Новоуральск, Свердловская область, входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ).

"По сравнению с однолазерной производительность двухлазерной системы увеличена на 60%. Печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров, установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов", - поясняется в сообщении ТВЭЛ.

"Принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров – он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий", - отмечается в пресс-релизе.

В создании нового 3D-принтера принимали ряд предприятий и научных институтов Росатома.