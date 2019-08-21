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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" начал опытную эксплуатацию двухлазерного 3D-принтера

14:23 21.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первый российский двухпорошковый двухлазерный принтер для печати трехмерных объектов, дающий значительный выигрыш в производительности по сравнению со своими однолазерными "собратьями", запущен в опытную эксплуатацию на площадке компании "НПО "Центротех" (Новоуральск, Свердловская область, входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ).
"По сравнению с однолазерной производительность двухлазерной системы увеличена на 60%. Печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров, установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов", - поясняется в сообщении ТВЭЛ.
"Принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров – он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий", - отмечается в пресс-релизе.
В создании нового 3D-принтера принимали ряд предприятий и научных институтов Росатома.
Одним из ключевых направлений стратегии инновационного развития Росатома определены аддитивные технологии, позволяющие изготавливать (печатать) на специальных принтерах самые разные и притом сложные трехмерные объекты. В данном случае речь идет о технологиях аддитивной металлургии, где "выращивание" нужных объектов происходит с помощью металлических порошков.
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Ядерные технологииРосатомРоссияТВЭЛТехнологии
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