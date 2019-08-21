ЕК заявила о готовности координировать расселение мигрантов с Open Arms

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Еврокомиссия выразила в среду готовность координировать работу по расселению мигрантов со спасательного судна организации Open Arms, высаженных ранее на Лампедузе, сообщила журналистам представитель ЕК.

Спасательное судно испанской НПО Open Arms с мигрантами в среду утром причалило к берегу итальянского острова Лампедуза, после того как прокурор города Агридженто постановил начать немедленную высадку всех находящихся на борту людей. Власти Италии ранее препятствовали заходу судна в свои порты.

"Мы готовы начать координацию расселения мигрантов и предоставить оперативную поддержку итальянским властям", - сообщила на брифинге представитель ЕК Наташа Берто, напомнив, что пять стран - Испания, Франция, Германия, Люксембург и Португалия - ранее выразили готовность принять у себя часть мигрантов.

Комментируя аналогичную ситуацию с судном Ocean Viking, представитель ЕК уточнила, что "этот вопрос поднимался в контактах со странами-участницами". "ЕК приветствовала бы в этом случае проявление такого же духа солидарности, как с Open Arms", - отметила она.

На борту Open Arms находятся 107 мигрантов и 19 членов экипажа. Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини отказывался предоставить разрешение на его заход в порт.

Нынешнее правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В этой связи МВД фактически закрыло доступ в итальянские порты для судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и добивается их доставки в другие порты Европы.