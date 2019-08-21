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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл напомнил родителям об ответственности за судьбы поколений

14:19 21.08.2019 (обновлено: 17:58 21.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
СОЛОВКИ (Архангельская область), 21 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне праздника всех Соловецких святых совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком соборе Преображенского Соловецкого монастыря, напомнил монахам об их главном призвании и попросил верующих серьезно относиться к воспитанию своих детей в православной вере.
"Обитель имеет замечательную историю, в ней развивается монашеская жизнь, и я радуюсь тому, что здесь вижу. Я имел возможность приехать сюда в 1960х годах со своей мамой. Помню, в каком ужасном состоянии находился монастырь, неуклюжие экскурсии, которые проводились в этих полуразваленных стенах... Думалось невольно, а процветут ли эти места? Может быть, не было рационального ответа на это внутреннее вопрошание, но всегда была надежда на то, что Господь преклонит милость свою к стране, нашему народу, что возродится вера православная. И сегодня мы являемся свидетелями этого возрождения", - сказал предстоятель Церкви после литургии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
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Но совершившееся возрождение монастыря на Соловках не должно, по его словам, стать поводом для того, чтобы "ничего не делать". "Чтобы возрождение веры стало устойчивым, чтобы другие поколения наших людей были способны принять в сердце Бога, нужно молиться и трудиться - и в первую очередь нашему духовенству. Монастыри должны быть центрами духовной жизни", - подчеркнул патриарх.
Он попросил "неустанно трудиться" и всех родителей - "пап, мам, бабушек и дедушек". "Чтобы не упустить молодое поколение, потому что перед Богом родители дадут ответ за своих детей. Как бы это ни было трудно, нужно воспитывать детей в православии, приводить их в храмы. Дай Бог, чтобы мы хотя бы в чем-то могли уподобиться предыдущим поколениям, героям духа, которые здесь в холодных водах воздвигли эту неземную красоту", - заключил первоиерарх.
В Свято-Троицком соборе находятся мощи основателей Соловецкого монастыря преподобных Зосимы и Савватия - главная святыня обители. После упразднения монастыря в годы советской власти в храме размещалась карантинная рота Соловецких лагерей особого назначения. С 2007 по 2016 год в соборе шли реставрационные работы.
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