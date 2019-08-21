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РИА Новости
Культура

Археологи в Крыму нашли в могильнике артефакт против духов загробного мира

14:29 21.08.2019 (обновлено: 18:46 21.08.2019)
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© Фото : предоставлено Василием ЦвилийЗолотой нагубник/наглазник, обнаруженный в древнем могильнике Опушки под Симферополем
Золотой нагубник/наглазник, обнаруженный в древнем могильнике Опушки под Симферополем
© Фото : предоставлено Василием Цвилий
Золотой нагубник/наглазник, обнаруженный в древнем могильнике Опушки под Симферополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Золотой артефакт обнаружен в древнем могильнике Опушки под Симферополем, вещь использовали для того, чтобы духи из мира мертвых не проникали в мир живых, сообщил профессор Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского, руководитель Опушкинской археологической экспедиции Игорь Храпунов.
"В позднескифских погребениях обнаружен золотой нагубник или наглазник, который закрывал или глаза, или рот, чтобы воспрепятствовать злым духам возвращаться из мертвого тела и вредить живым", - сказал Храпунов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Кроме того, по его словам, в погребениях найдены бусы, золотые сережки, а также различные бронзовые украшения.
"Датируются они в пределах I века - первой половины II века нашей эры", - отметил археолог.
Древний могильник нескольких археологических культур Опушки расположен в Симферопольском районе и был случайно обнаружен в 2002 году. За эти годы исследовано 281 погребальное сооружение, в некоторых из которых захоронено сотни человек. Археологами раскопана на сегодня приблизительно десятая часть могильника.
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