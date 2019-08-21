Археологи в Крыму нашли в могильнике артефакт против духов загробного мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Золотой артефакт обнаружен в древнем могильнике Опушки под Симферополем, вещь использовали для того, чтобы духи из мира мертвых не проникали в мир живых, сообщил профессор Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского, руководитель Опушкинской археологической экспедиции Игорь Храпунов.

"В позднескифских погребениях обнаружен золотой нагубник или наглазник, который закрывал или глаза, или рот, чтобы воспрепятствовать злым духам возвращаться из мертвого тела и вредить живым", - сказал Храпунов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по его словам, в погребениях найдены бусы, золотые сережки, а также различные бронзовые украшения.

"Датируются они в пределах I века - первой половины II века нашей эры", - отметил археолог.