В Стокгольме после выступления Зарифа протестующие столкнулись с полицией

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019

СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Столкновения нескольких десятков протестующих с полицией прошли в пригороде Стокгольма Сольне, где министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступал с лекцией в Стокгольмском институте исследований мира (SIPRI), передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Крики протестующих сопровождали все выступление министра. После окончания лекции он смог быстро покинуть здание SIPRI в окружении своих охранников.

Протестующие, обвиняющие правительство Ирана в нарушении прав человека, окружили полицейских, которых было значительно меньше, чем демонстрантов. Демонстранты выкрикивали лозунги "Зариф террорист!" и другие антиправительственные заявления. Протестующие пытались заблокировать проезд полицейской машины.

Вскоре к месту беспорядков прибыли дополнительные силы стражей правопорядка - полицейские в гражданском, а так же в специальной экипировке для разгона протестов.

Несколько демонстрантов упали в толчее упали на землю. Некоторые легли на тротуар и отказываются вставать, несмотря на уговоры полиции. Пока полицейские пытаются поднять сидящих на тротуаре протестующих, активисты обращаются к зевакам, излагая свои взгляды на ситуацию с правами человека в Иране.

В настоящее время около 10 демонстрантов остаются на тротуаре около офиса отделения банка. На месте находится порядка 20 полицейских, которые пытаются убедить их покинуть улицу. Полиция частично перекрыла улицу перед зданием банка, пропускают только общественный транспорт.