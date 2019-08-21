Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором группа "Первый полет" репетирует фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".
В "чистовом варианте" ее впервые покажут на международном авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, "Пропеллер" представляет собой сложный технический элемент: самолеты вращаются параллельно друг другу на постоянном угле в 180 градусов.
"Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус", — отметил Самохвалов.
Исполнять маневр будут члены аэроклуба "Первый полет" Роман Овчинников и Антон Беркутов.