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РИА Новости

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

14:12 21.08.2019 (обновлено: 15:10 21.08.2019)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором группа "Первый полет" репетирует фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".
В "чистовом варианте" ее впервые покажут на международном авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, "Пропеллер" представляет собой сложный технический элемент: самолеты вращаются параллельно друг другу на постоянном угле в 180 градусов.

"Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус", — отметил Самохвалов.

Исполнять маневр будут члены аэроклуба "Первый полет" Роман Овчинников и Антон Беркутов.
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3 августа, 03:03Новое оружие России
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
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Безопасность
Популярные комментарии
Это спортсмены, так что необходимость этого цирка в бою под вопросом. К тому же F-22 расчитан на дальний бой - он может атаковать, находясь за пределами обнаружения. К сожалению, Су-57 более заметен, а наши ракеты большой дальности в 2 раза тяжелее американских, то есть боезапас меньше.
21 августа, 15:56
Серый Волк
164-1-2229
дилетанты , не имеющие ни малейшего представления о полётах и тем более о авиации вообще . Новую фигуру могут делать те , кто знает свою технику как свой организм . А значит она может такое , что никто и нигде и никогда не делал и в боевом применениии она отработает на все 100 . А либерам , заткниткесь , не в ту ямку лунка . Вас точно оштрафуют за недостоверные данные в Разведку . Урежут финансировани и что делать то будете , поменяете Римини на Анталью ?
21 августа, 18:56
levshavova53 новожилов владимир степанович .
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