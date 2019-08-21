Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T14:09Z
https://ria.ru/20190821/1557741830.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Отпущенный из тюрьмы в Ливии российский моряк обратится в ООН

14:09 21.08.2019
442
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев, который ранее был задержан в Ливии и недавно вернулся в РФ после освобождения из ливийской тюрьмы, обратится в органы ООН, заявил член Ассоциации юристов России Николай Столярчук.
"Вместе с Владимиром будем обращаться в органы ООН. Прежде всего, в комитет по защите прав человека", - сказал Столярчук на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.
В сентябре 2018 года сообщалось, что суд Триполи приговорил двух российских моряков с судна "Теметерон" к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Их признали виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.
В начале августа двое российских моряков были освобождены из тюрьмы и вернулись в Россию.
Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке
11 августа, 18:37РИА Новости
Совбез ООН осудил атаку на сотрудников миссии в Ливии
1310030
Обсудить 0
Павел БуцайЛивияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Капитан танкера Теметерон Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Моряк рассказал об издевательствах над заключенными в ливийской тюрьме
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
В Стокгольме после выступления Зарифа протестующие столкнулись с полицией
Здание московского городского суда
Cуд оставил в СИЗО программиста Сбербанка по делу о беспорядках в Москве
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В ЛНР заявили о задержании агента СБУ
Лента
новостей
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия поддержала Данию в нежелании обсуждать продажу Гренландии
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровке в Москве
ГП потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника Черкалина
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото
В МИД Греции заявили, что не помогут иранскому танкеру добраться до Сирии
Скорая помощь в Турции
Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке
Израильский военный беспилотник
Израильские БПЛА нанесли удар по военным базам, утверждает иракский депутат
Фото предоставлено руководителем Опушкинской археологической экспедиции Игорем Храпуновым
В Крыму нашли склеп со странным погребением
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов
Сергей Шойгу
Министр обороны Молдавии не откажется от встречи с Шойгу
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
Лента новостейМолния