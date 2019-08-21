Отпущенный из тюрьмы в Ливии российский моряк обратится в ООН

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев, который ранее был задержан в Ливии и недавно вернулся в РФ после освобождения из ливийской тюрьмы, обратится в органы ООН, заявил член Ассоциации юристов России Николай Столярчук.

"Вместе с Владимиром будем обращаться в органы ООН. Прежде всего, в комитет по защите прав человека", - сказал Столярчук на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.