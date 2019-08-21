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РИА Новости

В Чебоксарах пять человек пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом

14:04 21.08.2019 (обновлено: 14:05 21.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Пять человек получили травмы при столкновении автобуса с троллейбусом в Чебоксарах, сообщает республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи минздрава Чувашии.
"Столкнулись автобус и троллейбус. На место аварии оперативно выехали 5 бригад скорой. Помощь оказана пяти пострадавшим. Четыре женщины и один мужчина доставлены в больницы Чебоксар с травмами легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
ДТП произошло на проспекте Ивана Яковлева утром в среду.
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ЧувашияЧебоксарыПроисшествия
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