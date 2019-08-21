В Чебоксарах пять человек пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Пять человек получили травмы при столкновении автобуса с троллейбусом в Чебоксарах, сообщает республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи минздрава Чувашии.
"Столкнулись автобус и троллейбус. На место аварии оперативно выехали 5 бригад скорой. Помощь оказана пяти пострадавшим. Четыре женщины и один мужчина доставлены в больницы Чебоксар с травмами легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
ДТП произошло на проспекте Ивана Яковлева утром в среду.