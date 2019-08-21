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РИА Новости

Президент Ирана предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля

14:01 21.08.2019 (обновлено: 14:20 21.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля, заявив, что в таком случае нельзя рассчитывать на прежнюю безопасность морских путей.
"Мировые силы знают, что в случае полных нефтяных санкций (против Ирана – ред.) и доведения экспорта нефти Ирана до нуля международные морские маршруты не будут так же безопасны, как прежде", - сказал президент, чьи слова были опубликованы на его сайте.
Роухани заявил об этом в среду на встрече с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который, в свою очередь, потребовал от правительства решить проблему зависимости страны от нефтяных доходов.
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