Президент Ирана предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля

"Мировые силы знают, что в случае полных нефтяных санкций (против Ирана – ред.) и доведения экспорта нефти Ирана до нуля международные морские маршруты не будут так же безопасны, как прежде", - сказал президент, чьи слова были опубликованы на его сайте.