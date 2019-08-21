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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам

14:00 21.08.2019 (обновлено: 16:29 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 21 авг РИА Новости. Во время нового тестирования системы онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму зафиксировали три внешние атаки, рассказал РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.
Позднее специалисты установят, кто их организовал, добавил собеседник агентства.
Как сообщил в 15:46 в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, фиксируются попытки взлома и "атаки ботов на сервера", но все они безуспешные.
"Нас обещали взломать за 20 минут — и публично. Прошло уже 23 раза по 20 минут. Ну?" — написал он.
Единый день голосования в России
Вчера, 13:21Выборы в Мосгордуму
Власти Москвы оценили степень готовности системы электронного голосования
Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования начался в среду в восемь утра.
Первое тестирование проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы. Тогда выявили некоторые ошибки системы, которые позднее исправили специалисты.
Повторное состоялось 23 июля. Оно прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80 процентов. Тогда москвичи выбирали решение проблемы бездомных животных.
Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва, в ходе которых впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования, 8 сентября.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где опробуют нововведение: это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Позднее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Алексей Венедиктов
Вчера, 11:05Выборы в Мосгордуму
Венедиктов рассказал о ходе тестирования системы электронного голосования
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваОбщество
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