Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Во время нового тестирования системы онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму зафиксировали три внешние атаки, рассказал РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.

Позднее специалисты установят, кто их организовал, добавил собеседник агентства.

Как сообщил в 15:46 в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, фиксируются попытки взлома и "атаки ботов на сервера", но все они безуспешные.

"Нас обещали взломать за 20 минут — и публично. Прошло уже 23 раза по 20 минут. Ну?" — написал он.

Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования начался в среду в восемь утра.

Первое тестирование проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы. Тогда выявили некоторые ошибки системы, которые позднее исправили специалисты.

Повторное состоялось 23 июля. Оно прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80 процентов. Тогда москвичи выбирали решение проблемы бездомных животных.

Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва, в ходе которых впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где опробуют нововведение: это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Позднее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.