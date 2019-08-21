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РИА Новости

Адвокат пожаловалась на условия содержания россиянина Меля в тюрьме в Литве

13:58 21.08.2019
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© AFP 2019 / Petras MalukasЮрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе
Юрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе
© AFP 2019 / Petras Malukas
Юрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россиянина Юрия Меля, приговоренного в Литве к семи годам по делу о событиях 1991 года у телецентра в Вильнюсе, переводят в другую тюрьму и держат в общей зоне с уголовниками, сообщила РИА Новости его адвокат Галина Кардановская.
В середине апреля защита россиянина Юрия Меля, которого суд в Литве приговорил к семи годам по делу о событиях 1991 года у телецентра в Вильнюсе, обжаловала приговор.
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"Там существует одна основная проблема, что его содержат в общей зоне с уголовниками. Мы подали все жалобы на то, что его должны перевести в локальную зону, где отбывают наказание бывшие госслужащие. Но его не переводят. Мы апеллировали, еще вот должно быть еще одно решение. Он находится в общей зоне с обычными уголовниками, это очень большая проблема", - сказала Карадновская, отвечая на вопрос о самочувствии Юрия Меля.
Она добавила, что россиянина переводят из тюрьмы Вильнюса.
"Сегодня, например, его перевели из Вильнюса вообще. Повезут, по-моему, в Кибартай, если я не ошибаюсь. Тоже в общую зону", - отметила Кардановская.
По ее словам, дата заседания по апелляции, поданной защитой в середине апреля, еще не назначена, но оно должно состояться осенью.
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"По апелляции пока дата заседания не назначена. Осенью, даты не известны, все равно будут заседания в Вильнюсе. Литовский апелляционный суд находится в Вильнюсе. Да (осенью пройдет заседание по апелляции - ред.)', - пояснила она.
По делу о событиях 13 января 1991 года среди подсудимых находились два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам.
Иванова, как сообщила его адвокат Юлия Жукене, приговорили к четырем годам лишения свободы. Меля, по данным посольства РФ, к семи годам. Также, как передает Sputnik Литва, суд признал виновными по этому делу бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Головатова заочно осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова – на десять лет. В посольстве РФ в Вильнюсе сообщили, что российским дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что "в суде нет мест".
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В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.
Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.
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