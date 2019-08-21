СК завел дело на грабителей из Татарстана, с боем пойманных в Волгограде

Ранее МВД сообщало, что полицейские совместно с Росгвардией задержали в Волгограде группу мужчин, которые подозреваются в том, что в Казани угнали автомобиль, избив и ограбив водителя, а в Набережных Челнах вынесли из квартиры на 15 тысяч долларов, угрожая жильцу ножом. Во время задержания преступники стреляли в полицейских и угрожали взорвать гранату. У них изъят газовый револьвер системы "Наган" и муляж гранаты. Отмечалось также, что они могли находиться под действием наркотиков.