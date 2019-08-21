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РИА Новости

СК завел дело на грабителей из Татарстана, с боем пойманных в Волгограде

13:55 21.08.2019
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© Кадр из видео МВД РоссииВ Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
© Кадр из видео МВД России
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на двух мужчин из Татарстана, задержанных в Волгоградской области за серию тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает ведомство.
Ранее МВД сообщало, что полицейские совместно с Росгвардией задержали в Волгограде группу мужчин, которые подозреваются в том, что в Казани угнали автомобиль, избив и ограбив водителя, а в Набережных Челнах вынесли из квартиры на 15 тысяч долларов, угрожая жильцу ножом. Во время задержания преступники стреляли в полицейских и угрожали взорвать гранату. У них изъят газовый револьвер системы "Наган" и муляж гранаты. Отмечалось также, что они могли находиться под действием наркотиков.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 28 и 20 лет, которые подозреваются в совершении преступления... "применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФВолгоградТатарстанРоссияПроисшествия
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