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РИА Новости

Пожарные проверили почти 39 тысяч школ перед учебным годом

13:52 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© Фото : пресс-служба Воронежской областной ДумыЗдание школы
Здание школы
© Фото : пресс-служба Воронежской областной Думы
Здание школы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские пожарные проверили уже почти 39 тысяч школ на предмет противопожарной безопасности в преддверии 1 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сотрудники МЧС России во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации проверяют готовность образовательных организаций к началу нового учебного периода. На текущий момент надзорными органами МЧС России принято 38 704 (75%) образовательных организаций (школы) и 31 354 (68%) дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении.
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Пожарные уделяют особое внимание системам автоматической противопожарной защиты и наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Также проверяется состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов. Кроме того, МЧС проверяет, размещены ли плакаты по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения ЧС, отмечает пресс-служба.
Добавляется, что объекты, не оборудованные системами противопожарной защиты, приниматься не будут.
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