Пожарные проверили почти 39 тысяч школ перед учебным годом

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские пожарные проверили уже почти 39 тысяч школ на предмет противопожарной безопасности в преддверии 1 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сотрудники МЧС России во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации проверяют готовность образовательных организаций к началу нового учебного периода. На текущий момент надзорными органами МЧС России принято 38 704 (75%) образовательных организаций (школы) и 31 354 (68%) дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Пожарные уделяют особое внимание системам автоматической противопожарной защиты и наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Также проверяется состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов. Кроме того, МЧС проверяет, размещены ли плакаты по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения ЧС, отмечает пресс-служба.