Дети челябинского депутата, подозреваемого в убийстве, находятся у бабушки

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг - РИА Новости. Трое детей депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве жены, находятся у бабушки, вся необходимая помощь им будет оказана, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СУСК, охотничьим ружьем депутат владел законно.

"Дети в настоящее время находятся у бабушки. В дальнейшем она намерена оформить опеку в отношении троих внуков", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что дети депутата 2007, 2011 и 2016 годов рождения. Также она добавила, что вся необходимая помощь семье будет оказана.

На странице в соцсети "ВКонтакте" жены Зарипова Елены в статусе указано: "у меня все замечательно! А как может быть еще лучше?", в информации о себе она сообщила, что замужем, у нее трое детей - "сыночек Сереженька, 11 лет, доченька Иннессочка, семь лет, доченька Илоночка, три года". Последний раз она заходила на свою страницу 17 августа.