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РИА Новости

Дети челябинского депутата, подозреваемого в убийстве, находятся у бабушки

13:51 21.08.2019
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© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской областиАзат Зарипов
Азат Зарипов
© Фото : официальный сайт администрации Локомотивного городского округа Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг - РИА Новости. Трое детей депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве жены, находятся у бабушки, вся необходимая помощь им будет оказана, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.
Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СУСК, охотничьим ружьем депутат владел законно.
"Дети в настоящее время находятся у бабушки. В дальнейшем она намерена оформить опеку в отношении троих внуков", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что дети депутата 2007, 2011 и 2016 годов рождения. Также она добавила, что вся необходимая помощь семье будет оказана.
На странице в соцсети "ВКонтакте" жены Зарипова Елены в статусе указано: "у меня все замечательно! А как может быть еще лучше?", в информации о себе она сообщила, что замужем, у нее трое детей - "сыночек Сереженька, 11 лет, доченька Иннессочка, семь лет, доченька Илоночка, три года". Последний раз она заходила на свою страницу 17 августа.
По данным сайта собрания депутатов Локомотивного городского округа, Зарипов является председателем комиссии по социальной политике. Челябинское региональное отделение "Единой России" ранее заявило, что приостановит членство Зарипова в партии.
Полиция
Вчера, 12:38РИА Новости
Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат владел ружьем законно
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