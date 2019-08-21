На G7 не будет представителей ЕК из-за болезни Юнкера

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск будет представлять Евросоюз на предстоящем саммите "Большой семерки", таким образом, официальных представителей Еврокомиссии на этой встрече не ожидается ввиду болезни ее руководителя Жана-Клода Юнкера, отменившего свой визит на саммит, сообщила представитель пресс-службы ЕК Наташа Берто на брифинге.

"ЕС будет представлен председателем Евросовета Дональдом Туском", - ответила она на вопрос, будет ли на G7 представлена Еврокомиссия.

"Туск будет представлять весь Евросоюз, в том числе по вопросам, относящимся к Еврокомиссии", - добавила она.