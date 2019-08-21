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РИА Новости

На G7 не будет представителей ЕК из-за болезни Юнкера

13:45 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск будет представлять Евросоюз на предстоящем саммите "Большой семерки", таким образом, официальных представителей Еврокомиссии на этой встрече не ожидается ввиду болезни ее руководителя Жана-Клода Юнкера, отменившего свой визит на саммит, сообщила представитель пресс-службы ЕК Наташа Берто на брифинге.
"ЕС будет представлен председателем Евросовета Дональдом Туском", - ответила она на вопрос, будет ли на G7 представлена Еврокомиссия.
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"Туск будет представлять весь Евросоюз, в том числе по вопросам, относящимся к Еврокомиссии", - добавила она.
Как сообщалось 17 августа, глава ЕК прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему была проведена срочная операция. В связи с этим Юнкер не будет принимать участие в саммите G7.
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G7Жан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзДональд ТускВ мире
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