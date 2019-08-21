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РИА Новости

Еврокомиссия поддержала Данию в нежелании обсуждать продажу Гренландии

13:39 21.08.2019 (обновлено: 14:01 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Еврокомиссия выразила поддержку властям Дании, отказавшимся обсуждать идею продажи Гренландии, заявила в среду журналистам представитель ЕК.
"Что касается вопроса Гренландии, то здесь Еврокомиссия в полной мере подписывается под позицией и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии", - заявила на брифинге представитель ЕК Наташа Берто.
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Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.
Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен считает, что это решение показывает неуважение к королеве, пригласившей Трампа.
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Дональд ТрампЕврокомиссияДанияСШАГренландияВ мире
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