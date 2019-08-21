Еврокомиссия поддержала Данию в нежелании обсуждать продажу Гренландии

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Еврокомиссия выразила поддержку властям Дании, отказавшимся обсуждать идею продажи Гренландии, заявила в среду журналистам представитель ЕК.

"Что касается вопроса Гренландии, то здесь Еврокомиссия в полной мере подписывается под позицией и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии", - заявила на брифинге представитель ЕК Наташа Берто.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.

Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.