Крымские управления СК объединили в одну структуру

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Следственные управления Следственного комитета РФ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя объединены в одну структуру, исполняющим обязанности руководителя назначен полковник юстиции Владимир Терентьев, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сообщаем об объединении в настоящее время и создании Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю назначен полковник юстиции Терентьев Владимир Николаевич", - говорится в сообщении.
Аппарат созданного управления располагается в Симферополе, улица Киевская, 76. В Севастополе будет дислоцироваться заместитель руководителя. Расположение районных следственных отделов остается прежним.
"По окончании реорганизации будет создан единый сайт ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в пресс-службе.
Ранее исполняющим обязанности руководителя севастопольского управления СК был Юрий Редькин, а крымского – Михаил Назаров.