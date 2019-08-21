Крымские управления СК объединили в одну структуру

Сотрудник Следственного комитета России у здания Керченского политехнического колледжа, в котором произошли взрыв и стрельба. 18 октября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Следственные управления Следственного комитета РФ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя объединены в одну структуру, исполняющим обязанности руководителя назначен полковник юстиции Владимир Терентьев, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сообщаем об объединении в настоящее время и создании Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю назначен полковник юстиции Терентьев Владимир Николаевич", - говорится в сообщении.

Аппарат созданного управления располагается в Симферополе, улица Киевская, 76. В Севастополе будет дислоцироваться заместитель руководителя. Расположение районных следственных отделов остается прежним.

"По окончании реорганизации будет создан единый сайт ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю", - отметили в пресс-службе.