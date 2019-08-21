В Сети опубликовали фотографию клана Дугласов со 102-летним Кирком

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Старший сын Майкла Дугласа Кэмерон выложил в инстаграме фотографию, на которой запечатлены четыре поколения семьи, в том числе 102-летний Кирк Дуглас, . Старший сын Майкла Дугласа Кэмерон выложил в инстаграме фотографию, на которой запечатлены четыре поколения семьи, в том числе 102-летний Кирк Дуглас, сообщает USA Today.

Кирк Дуглас сидит очках во главе стола, рядом со своей женой Энн Байденс (ей 100 лет), они в браке уже 65 лет. На снимке Майкл Дуглас с Кэтрин Зетой-Джонс и с их двумя детьми: сыном Диланом (19) и дочкой Кэрис (16).

В правом углу - Кэмерон, который держит на руках свою дочь Луа, рядом его подруга Вивиан Файбс.

В декабре прошлого года вся семья поздравляла Кирка со 102-летием. "С днем рождения самого красивого человека 102 лет", - написала в инстаграме Кэтрин Зета-Джонс, а Кэрис добавила, что "не может выразить словами, сколько значит для нее дедушка".