Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T15:04Z
https://ria.ru/20190821/1557739828.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1036x0_80_0_0_46f5211467bb7b4aca30c563c0db1f98.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7

13:31 21.08.2019 (обновлено: 15:04 21.08.2019)
24763
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В МИД прокомментировали возможность участия России в саммите "Большой семерки" и отметили, что эту тему нужно обсуждать в профессиональном ключе.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "Cемерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова радиостанции "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на ближайшей встрече "Cемерки" в Биаррице.
Трамп уже заявлял, что не будет против возврата России в группу ведущих стран мира и возобновления работы в формате G8.
Город Киев
Вчера, 11:44РИА Новости
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
В понедельник возможность присоединения Москвы к саммитам "Большой семерки" прокомментировал Владимир Путин.
"Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "Восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", — сказал Путин перед началом переговоров с Макроном во Франции.
Саммит G8 в 2014 году должен был пройти в Сочи. Однако после событий в Крыму он не состоялся.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 09:14РИА Новости
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
2934684154
Обсудить 48
Мария ЗахароваЭммануэль МакронG7Дональд ТрампМИД РФФранцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Что там делает Канада с Италией. Какой у них вес в мире? И почему там нет Китая и Индии?
21 августа, 14:00
Максим Егорыч
11141003
Япония и правда там лишняя. Гос. долг 250% ВВП, ни территории, ни населения, ни армии, ни флота, ни сувернитета...
21 августа, 13:56
ARAlex Rin
7644007
Рекомендуем
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
РИА
Новости
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
Лента новостейМолния