МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В МИД прокомментировали возможность участия России в саммите "Большой семерки" и отметили, что эту тему нужно обсуждать в профессиональном ключе.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "Cемерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова радиостанции "Говорит Москва" .

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на ближайшей встрече "Cемерки" в Биаррице.

Трамп уже заявлял, что не будет против возврата России в группу ведущих стран мира и возобновления работы в формате G8.

В понедельник возможность присоединения Москвы к саммитам "Большой семерки" прокомментировал Владимир Путин.

"Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "Восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", — сказал Путин перед началом переговоров с Макроном во Франции.