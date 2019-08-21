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РИА Новости
Культура

Режиссеры "Мстителей" рассказали, как Стрэндж мог просчитать победный финал

15:09 21.08.2019
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© Фото : Marvel Studios, 2016Бенедикт Камбербэтч в фильме "Доктор Стрэндж"(2016)
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016)
© Фото : Marvel Studios, 2016
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Режиссеры фильмов "Мстители: Финал" и "Война бесконечности" Энтони и Джозеф Руссо рассказали о том, как Доктор Стрэндж смог бы увидеть и изучить более 14 миллионов вариантов решающей битвы с Таносом, сообщает журнал Wired на YouTube-канале.
Режиссеры подтвердили, что магу пришлось бы прожить каждый из 14 с лишним миллионов комбинаций, когда отвечали на вопрос поклонника: "Когда Доктор Стрэндж рассматривает все сценарии конца битвы - он видит это отдельными кадрами или целым фильмом?"
"Стрэнджу пришлось бы физически прочувствовать все эти варианты, в силу его способностей, а затем умереть в каждом из них, и перед тем, как умереть, он должен был бы "перезагрузиться", чтобы делать это снова и снова, пока не найдет победный вариант. Согласитесь, что это звучит очень тяжело", - сказали братья Руссо.
В фильме "Мстители: Война бесконечности" Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) рассказал Тони Старку ( Роберт Дауни — младший), что видел "четырнадцать миллионов шестьсот пять" потенциальных результатов их борьбы против Таноса - и только один из них победный.
Кадр из фильма Мстители
25 июля, 21:03Культура
В Сети появилось видео с неудачными дублями из "Мстителей: Финал"
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