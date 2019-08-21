Режиссеры "Мстителей" рассказали, как Стрэндж мог просчитать победный финал

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Режиссеры фильмов "Мстители: Финал" и "Война бесконечности" Энтони и Джозеф Руссо рассказали о том, как Доктор Стрэндж смог бы увидеть и изучить более 14 миллионов вариантов решающей битвы с Таносом, сообщает журнал Wired на YouTube-канале.

Режиссеры подтвердили, что магу пришлось бы прожить каждый из 14 с лишним миллионов комбинаций, когда отвечали на вопрос поклонника: "Когда Доктор Стрэндж рассматривает все сценарии конца битвы - он видит это отдельными кадрами или целым фильмом?"

"Стрэнджу пришлось бы физически прочувствовать все эти варианты, в силу его способностей, а затем умереть в каждом из них, и перед тем, как умереть, он должен был бы "перезагрузиться", чтобы делать это снова и снова, пока не найдет победный вариант. Согласитесь, что это звучит очень тяжело", - сказали братья Руссо.