Коллега рассказал о семье челябинского депутата, подозреваемого в убийстве

"Азат Альфитович работает главным врачом уже около 15 лет, отношения с коллективом у него нормальные, хорошие, он адекватный человек. Знаю, что жена младше его на 17 лет, а ему около 50. Это у него третий брак. У него трое детей, младшей — кажется, это девочка — пять лет", — сказал собеседник агентства.