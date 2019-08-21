Коллега рассказал о семье челябинского депутата, подозреваемого в убийстве

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг — РИА Новости. Коллега главврача больницы в Челябинской области, депутата Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве супруги, Шамиль Губайдуллин рассказал РИА Новости об отношениях политика с семьей.
По его словам, Зарипов любил жену и детей, старался проводить с ними все свободное время, при этом в коллективе также царила благоприятная обстановка.
"Азат Альфитович работает главным врачом уже около 15 лет, отношения с коллективом у него нормальные, хорошие, он адекватный человек. Знаю, что жена младше его на 17 лет, а ему около 50. Это у него третий брак. У него трое детей, младшей — кажется, это девочка — пять лет", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в ночь на 21 августа Зарипов поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина скончалась в больнице. Депутат задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщали СМИ, поводом для ссоры могла стать ревность. Однако Губайдуллин не смог прокомментировать предположения журналистов. Он добавил, что Зарипов — заядлый охотник, рыбак, алкоголь не употреблял, так как у него сахарный диабет и инсулинозависимость.