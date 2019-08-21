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РИА Новости

В псковском поселке восстановили связь, пропадавшую из-за близости колонии

13:26 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках.
Молодой человек с телефоном в руках.
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках.. Архивное фото
В псковском поселке восстановили связь, пропадавшую из-за близости колонии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Мобильная связь в поселке Середка Псковской области, перебои с которой начались в конце июля из-за блокиратора сигнала, установленного в исправительной колонии поблизости, восстановлена, следует из материалов на официальном сайте губернатора региона Михаила Ведерникова.
Согласно данному сайту, где регистрируются обращения жителей Псковской области в адрес Ведерникова и ответы на них со стороны местных властей и профильных ведомств, в конце июля поступило несколько писем жителей поселка, которые жаловались на перебои с мобильной связью. По их оценке, это было связано с тем, что в исправительной колонии №4 (ИК-4) установлен блокиратор сотовой связи, чей радиус действия распространяется за пределы учреждения.
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Областное управление цифрового развития и связи перенаправило эти обращения в региональное управление Роскомнадзора, которое провело в районе поселка Середка "внеплановую проверку с целью поиска и определения местоположения источников создания недопустимых радиопомех", следует из ответов заявителям.
"Установлено, что источником периодического пропадания сотовой связи было включение блокиратора сигнала сотовой связи, установленного на территории ФКУ ИК-4. В настоящее время данное оборудование выключено, проблемы с сотовой связью отсутствуют", - сообщил одному из жителей поселка начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, чей ответ приводится на сайте главы региона.
По его словам, в августе представители окружного филиала ФГУП "Главный радиочастотный центр" и администрации областного управления ФСИН России провели совместное совещание, где обсудили перебои с мобильной связью. "По итогам совещания достигнуто соглашение о взаимодействии служб во избежание блокирования сотовой связи вблизи исправительных учреждений", - сообщил Матвеев.
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