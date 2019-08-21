Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T13:21Z
https://ria.ru/20190821/1557739341.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151084/91/1510849153_0:199:5336:3201_1036x0_80_0_0_4021690e84f6484de00636b61a9f232d.jpg
РИА Новости

В лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество природных пожаров

13:21 21.08.2019
1555
© AFP 2019 / Carl de SouzaТропические леса Бразилии
Тропические леса Бразилии
© AFP 2019 / Carl de Souza
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Рекордное количество природных пожаров зафиксировано в лесах Амазонии в Бразилии с начала года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальный институт космических исследований Бразилии.
Как сообщает Национальный институт космических исследований (National Institute for Space Research, INPE), с января по август в Бразилии было зафиксировано около 73 тысяч пожаров, в то время как за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.
"Мы наблюдаем последствие все большей, как показывают цифры, вырубки леса", - заявил представитель программы Amazon Programme Всемирного фонда дикой природы Рикардо Мелло (Ricardo Mello).
Густой дым от пожаров уже накрыл несколько городов Бразилии.
Увеличение числа пожаров связывают с политикой президента страны Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару. В прошлом месяце Болсонару уволил главу INPE, раскритиковав "неточные" данные института о вырубке лесов в стране.
Лесной пожар на Канарских островах
20 августа, 14:10РИА Новости
Площадь природного пожара на Канарах достигла 12 тысяч гектаров
103515
Обсудить 0
БразилияВ мире
Рекомендуем
75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
Охотник нашел в лесу пермских пенсионеров, которых искали пять суток
РИА
Новости
Жаркий день
Полные люди переносят жару легче худых, заявили ученые
Машины Центроспаса
Поиски девочки в Нижегородской области приостанавливали из-за медведя
Хирурги проводят операцию
В Новосибирске девушке удалили из желудка гигантский волосяной ком
Лента
новостей
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС опровергли сообщения об угрозе Мурманску из-за прорыва плотины
Азат Зарипов
Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат владел ружьем законно
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Выпуск косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
Все выпущенные косатки из "китовой тюрьмы" добрались до Шантарских островов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов
Вулкан Карымский
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Презентация книги Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939-1940 в МИА Россия сегодня
"Русская вошь в шубе Балтии": обнародован архив МИД Латвии 1939-1940 годов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
Лента новостейМолния