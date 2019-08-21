В лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество природных пожаров

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Рекордное количество природных пожаров зафиксировано в лесах Амазонии в Бразилии с начала года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальный институт космических исследований Бразилии.
Как сообщает Национальный институт космических исследований (National Institute for Space Research, INPE), с января по август в Бразилии было зафиксировано около 73 тысяч пожаров, в то время как за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.
"Мы наблюдаем последствие все большей, как показывают цифры, вырубки леса", - заявил представитель программы Amazon Programme Всемирного фонда дикой природы Рикардо Мелло (Ricardo Mello).
Густой дым от пожаров уже накрыл несколько городов Бразилии.
Увеличение числа пожаров связывают с политикой президента страны Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару. В прошлом месяце Болсонару уволил главу INPE, раскритиковав "неточные" данные института о вырубке лесов в стране.