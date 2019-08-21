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РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что товары с нарушением маркировки уже изымают

13:17 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор обеспечивает контроль за соблюдением требований маркировки товаров, и продукция с нарушениями изымается, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя предложение Роскачества.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Роскачество предложило изымать из магазинов все товары с нарушением маркировки, в том числе продукты питания.
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"Уполномоченным органом Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, устанавливающих требования к маркировке, является Роспотребнадзор, куда каждый потребитель может обратиться с соответствующей жалобой на действия производителя, связанные с введением потребителя в заблуждение относительно свойств продукции, нанесением информации нечитаемым мелким шрифтом, указанием недостоверных сведений", - говорится в сообщении.
Ежегодно за нарушения требований к маркировке изымается около 450 партий продукции легкой промышленности, сумма изъятой продукции из оборота достигает более 100 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.
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РоскачествоРоспотребнадзорРоссияЭкономика
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