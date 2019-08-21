В Роспотребнадзоре заявили, что товары с нарушением маркировки уже изымают

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор обеспечивает контроль за соблюдением требований маркировки товаров, и продукция с нарушениями изымается, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя предложение Роскачества.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Роскачество предложило изымать из магазинов все товары с нарушением маркировки, в том числе продукты питания.

"Уполномоченным органом Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, устанавливающих требования к маркировке, является Роспотребнадзор, куда каждый потребитель может обратиться с соответствующей жалобой на действия производителя, связанные с введением потребителя в заблуждение относительно свойств продукции, нанесением информации нечитаемым мелким шрифтом, указанием недостоверных сведений", - говорится в сообщении.