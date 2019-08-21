Король Таиланда приютил 13 догов, умиравших от голода

"Его Величество направил в среду своего представителя в приют, в котором собаки находились с понедельника, с момента их спасения ветеринарами-добровольцами, чтобы перевезти их на восстановительное лечение в ветеринарную клинику Касетсатского университета", - сообщает газета.

В понедельник волонтеры обнаружили на участке у одного из отдельно стоящих жилых домов в граничащей с Бангкоком провинции Патхум Тхани тринадцать крайне истощенных собак редкой для Таиланда породы – немецких догов. Заводчица, которой принадлежал дом, заявила волонтерам, что полностью разорена, и ей нечем кормить собак. На территории участка волонтеры обнаружили свежую могилу, в которой, по словам заводчицы, она несколько дней назад похоронила трех своих собак – одну взрослую и двух щенков, умерших от голода. Волонтеры немедленно забрали всех оставшихся собак и доставили их в принадлежавшую одному из них ветеринарную поликлинику, при которой работает приют для животных, сообщает газета.