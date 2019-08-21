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РИА Новости

Король Таиланда приютил 13 догов, умиравших от голода

13:17 21.08.2019 (обновлено: 13:32 21.08.2019)
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© Фото : страница WATCHDOG THAILAND в FacebookСпасенные волонтерами немецкие доги в Таиланде
Спасенные волонтерами немецкие доги в Таиланде
© Фото : страница WATCHDOG THAILAND в Facebook
Спасенные волонтерами немецкие доги в Таиланде
БАНГКОК, 21 авг – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) взял под свое покровительство и определил на довольствие при департаменте королевского двора тринадцать умиравших от голода немецких догов, спасенных волонтерами в понедельник из дома разорившейся заводчицы, разводившей этих собак в пригороде Бангкока, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.
"Его Величество направил в среду своего представителя в приют, в котором собаки находились с понедельника, с момента их спасения ветеринарами-добровольцами, чтобы перевезти их на восстановительное лечение в ветеринарную клинику Касетсатского университета", - сообщает газета.
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Спасенные собаки отныне находятся под королевским покровительством и опекой, говорится в сообщении.
В понедельник волонтеры обнаружили на участке у одного из отдельно стоящих жилых домов в граничащей с Бангкоком провинции Патхум Тхани тринадцать крайне истощенных собак редкой для Таиланда породы – немецких догов. Заводчица, которой принадлежал дом, заявила волонтерам, что полностью разорена, и ей нечем кормить собак. На территории участка волонтеры обнаружили свежую могилу, в которой, по словам заводчицы, она несколько дней назад похоронила трех своих собак – одну взрослую и двух щенков, умерших от голода. Волонтеры немедленно забрали всех оставшихся собак и доставили их в принадлежавшую одному из них ветеринарную поликлинику, при которой работает приют для животных, сообщает газета.
Любовь к домашним животным - давняя традиция королевской семьи Таиланда. В питомниках и приютах под королевским патронажем воспитываются сотни собак, как породистых, так и беспородных. Собаки живут и во дворцах многих членов королевской семьи, в том числе и во дворце царствующего монарха. Отец короля Маха Ватчиралонгкона, покойный король Пхумипхон Адулъядет Махарат (Рама IX) в начале 2000 годов написал книгу о жизни своей любимой беспородной собаки Тхонгденг, которая стала национальным бестселлером.
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4 мая, 00:10РИА Новости
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
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Маха ВатчиралонгконТаиландВ мире
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