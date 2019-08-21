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РИА Новости

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию, сообщили СМИ

13:13 21.08.2019 (обновлено: 16:21 21.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на очевидцев.
"Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12.26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - цитирует собеседника агентство.
По данным агентства, Порошенко отправился в норвежский город Олесунн, известный рыболовецким туризмом. Экс-президента видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту "Вигра". Других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники не сообщили.
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
6 августа, 11:44РИА Новости
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Петр ПорошенкоНорвегияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чегой-то он носится из страны в страну? Вот недавно он "отдыхал" в турции, до того ещё где-то там "отдыхал". Чем же Петро так устаёт? Бизнесу у него нет, всё в трасте. В политике он теперь величина стремящаяся к нолю. От безделья устал? Или не может никак приютить свою уголовную семейку? Походу он во всей европе персона нон-грата. Ну так пущай в антарктиду едет отдыхать, выдать ему веник с совком и пущай а пингвинами помёт убирает.
21 августа, 13:20
Дмитрий Великий
1560100
Надо привыкать к холодам. Когда по этапу в Сибирь отправят, организм будет уже адаптирован...
21 августа, 13:24
Арсений Понфилекно
1050000
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