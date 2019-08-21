Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию, сообщили СМИ

"Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12.26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - цитирует собеседника агентство.

По данным агентства, Порошенко отправился в норвежский город Олесунн, известный рыболовецким туризмом. Экс-президента видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту "Вигра". Других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники не сообщили.