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РИА Новости

Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области

13:05 21.08.2019 (обновлено: 18:30 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница. Архивное фото
Капельница. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области начало проверку после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что 11-летний мальчик с перелом руки поступил в больницу Зерноградского района Ростовской области. Там ему провели операцию и положили гипс, но боль в руке не прекратилась, и ребенка доставили в областную детскую больницу, где у него развилась гангрена, в результате руку ампутировали. В администрации Зерноградского района РИА Новости подтвердили данную информацию.
"Действительно, такой случай был. Проведена операция (по ампутации - ред.). Состояние стабильное", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Как уточнили в региональном минздраве, операция была проведена после консилиума врачей, состояния ребенка оценивается как среднетяжелое, мальчик переведен из реанимации в хирургическое отделение, с ним рядом мама. В ведомстве отметили, что у мальчика сильная психологическая травма, с ним работает медицинский психолог.
"В настоящее время министерством здравоохранения области проводится ведомственная проверка, по результатам которой будут приняты меры", - сообщили РИА Новости в минздраве.
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Также проверку организовали и ростовские следственные органы.
"С целью проверки опубликованной информации Зерноградским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
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Министерство здравоохранения РФРостовская областьЗерноградский районПроисшествия
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