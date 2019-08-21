Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области

ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области начало проверку после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что 11-летний мальчик с перелом руки поступил в больницу Зерноградского района Ростовской области. Там ему провели операцию и положили гипс, но боль в руке не прекратилась, и ребенка доставили в областную детскую больницу, где у него развилась гангрена, в результате руку ампутировали. В администрации Зерноградского района РИА Новости подтвердили данную информацию.

"Действительно, такой случай был. Проведена операция (по ампутации - ред.). Состояние стабильное", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как уточнили в региональном минздраве, операция была проведена после консилиума врачей, состояния ребенка оценивается как среднетяжелое, мальчик переведен из реанимации в хирургическое отделение, с ним рядом мама. В ведомстве отметили, что у мальчика сильная психологическая травма, с ним работает медицинский психолог.

"В настоящее время министерством здравоохранения области проводится ведомственная проверка, по результатам которой будут приняты меры", - сообщили РИА Новости в минздраве.

Также проверку организовали и ростовские следственные органы.