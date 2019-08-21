Мусульмане подвели итоги благотворительных акций на Курбан-байрам

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Последователи ислама в России и за рубежом получили несколько тонн жертвенного мяса по случаю праздника Курбан-байрам, сообщил РИА Новости гендиректор фонда "Закят" Рифат Измайлов.
"В преддверии самого праздника фонд "Закят" объявил традиционную акцию "Курбан в каждом доме", в которой приняли участие несколько тысяч человек. В итоге 30 тонн жертвенного мяса традиционно получили не только нуждающиеся прихожане мечетей Москвы, но и единоверцы из Судана, Уганды, Чада, Палестины, Бангладеша, Йемена и Индонезии, а также палестинские и сирийские беженцы в Ливане", - сказал он.
По словам Измайлова, жертвенное мясо также будет доставлено в детские сады, центры социального обеспечения, школы и больницы, светские и религиозные вузы и детские дома.
"Помощи получили малоимущие и многодетные семьи, в том числе сирийские беженцы, которые проживают в Подмосковье", - отметил он.