Мусульмане подвели итоги благотворительных акций на Курбан-байрам

"В преддверии самого праздника фонд "Закят" объявил традиционную акцию "Курбан в каждом доме", в которой приняли участие несколько тысяч человек. В итоге 30 тонн жертвенного мяса традиционно получили не только нуждающиеся прихожане мечетей Москвы, но и единоверцы из Судана, Уганды, Чада, Палестины, Бангладеша, Йемена и Индонезии, а также палестинские и сирийские беженцы в Ливане", - сказал он.